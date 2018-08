Hits von den 20ern bis heute hören

Konzert mit Dixieland-Formation am 2. September im Rosenhang Museum in Weilburg

„Men in Blue“: Die Musiker treten seit dem Jahr 2001 auch als Brass-Band auf. (Foto: Veranstalter)

Weilburg Am Sonntag, 2. September, ist ab 12 Uhr im Rosenhang Museum in Weilburg das Konzert „Men in Blue“ mit der Dixieland-Formation des Landespolizeiorchesters Rheinland-Pfalz zu hören.