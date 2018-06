Hobbykünstler stellen aus

Herborn Die Teilnehmer der Malkurse „Pinsel und Co.“ von Benita von Wendt stellen ihre Werke von Freitag bis Mittwoch, 15. bis 20. Juni, in der Alten Färberei (Mühlbach 5 bis 7) in Herborn aus. Die Vernissage beginnt am Freitag um 19 Uhr. Die Ausstellung hat am Samstag und Sonntag von 12 bis 18 Uhr sowie am Montag, Dienstag und Mittwoch jeweils von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Werke in Acrylfarbe, mit Bunt- und Bleistift, von abstrakt bis fotorealistisch und als „Work in progress“ sind zu sehen. Der Eintritt ist frei.

Kontakt: Benita von Wendt, (02777) 811674, (0175) 4235817, E-Mail: info(at)benita-von-wendt.de. Internet: www.benita-von-wendt.de.

(red)