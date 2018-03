Hochdruckreiniger sind tabu

1. Rechtzeitig beginnen: Rechtzeitig mit dem Rad-Check beginnen, damit für unvorhergesehene Reparaturen Zeit bleibt. Auch sollten die Radläden geöffnet sein, um Ersatzteile, Kettenöl und Putzmittel kaufen zu können. Wenn größere Reparaturen in der Werkstatt anstehen, vereinbart man am besten frühzeitig einen Termin beim Radhändler.

2. Handschuhe und Schürze anziehen: Die Reinigung von Fahrrädern ist oft eine dreckige Angelegenheit. Damit Finger und Hände sauber bleiben, lohnt sich das Tragen von Einweg- oder Haushaltshandschuhen oder gar eine Werkstattschürze.

Hydraulische Bremssysteme brauchen eine regelmäßige Wartung

3. Fahrrad putzen: Gröberen Dreck entfernt man am besten mit Handfeger oder Bürste, an schwer zugänglichen Stellen können auch eine alte Zahnbürste oder ein Borstenpinsel Hilfe bieten. Anschließend mit lauwarmem Wasser und einem strapazierfähigen Lappen das Fahrrad reinigen. Ein spezieller Fahrradreiniger hilft, hartnäckige Verschmutzungen zu entfernen. Mittlerweile gibt es auch E-Bike-Reiniger, die die elektronischen Kontaktpunkte besser schützen. Hochdruckreiniger sind beim Radputz tabu: Sie können Schmutz und Feuchtigkeit in die Lager pressen und diese dadurch beschädigen.

4. Kette reinigen und schmieren: Zur Reinigung der Kette lässt man sie durch einen trockenen Lappen laufen. Für gröbere Verschmutzungen nutzt man eine spezielle Kettenbürste. Vom Schmutz befreit, wird die Kette geschmiert.

5. Reifen prüfen: Regelmäßige Kontrolle der Reifen ist wichtig. Prüfen Sie ringsum, ob der Reifen an den Flanken brüchig geworden ist und ob er beschädigt ist.

6. Richtig aufpumpen: Mit dem richtigen Reifendruck rollt es sich leichter – und bietet dadurch mehr Pannenschutz. Dabei helfen entweder ein präziser Reifendruckmesser oder eine Luftpumpe mit Manometer. Der zulässige minimale und maximale Reifendruck sind an der Flanke angegeben.

7. Bremsen kontrollieren: Verschlissene Bremsbeläge verlangen einen rechtzeitigen Austausch. Bei mechanischen Felgenbremsen zeigen Kerben in den Bremsklötzen, ob noch Reserven vorhanden sind. Falls nicht: die Bremsklötze wechseln! Ein weiterer Indikator für einen anstehenden Austausch sind u. a. kratzende Geräusche beim Bremsen. Mit einem speziellen „Bremsenreiniger“ können die Bremsanlagen bei Scheibenbremsen schonend von Bremsstaub, Ölresten und Fett befreit werden. Wer sich unsicher fühlt, sollte lieber den Fachmann fragen. Generell ist bei allen hydraulischen Bremssystemen eine regelmäßige Wartung und somit der Gang zum Fachhändler ratsam.

8. Licht checken und einstellen: Falls das Licht nicht funktioniert, sollte man die Leitungen und Kontakte prüfen.

9. Schraubverbindungen prüfen: Zum Ende des Checks sollten nochmals die Schrauben an allen wichtigen Bauteilen wie Vorbau, Lenker, Kurbel und Kettenblättern auf überprüft werden.

10. Polieren: Abschließend lässt man das Bike wieder in neuem Glanz erstrahlen. Die Schutzpolitur pflegt die Oberflächen, schützt vor UV-Strahlen und sorgt für einen langanhaltenden Glanz.

(pd-f/tg)