Hochwasser früher aufstauen

Nun fordern Ortsvorsteherin Margarete Kuhrt und ihre vier Mitstreiter aus dem Gremium den Magistrat zum Handeln auf. Bürgermeister Peter Kremer und die Stadträte sollen mit dem Gewässerverband Salzbödetal sowie der Oberen Wasserbehörde beim Regierungspräsidium (RP) in Gießen verhandeln.

Bei Änderung des Beschlusses müssten eventuell die Zuschüsse zurückgezahlt werden

Kuhrt und ihre Kollegen hatten sich zuvor beim Magistrat und dem Bauamt der Stadt Gladenbach erkundigt. Inzwischen liegt ein erstes Schreiben vom Gewässerverband vor. Dort heißt es, dass ab einem Wasserdurchfluss von 5,5 Kubikmetern pro Sekunde das Hochwasser-Rückhaltebecken in Weidenhausen befüllt werde. Eine Änderung der Steuerung beziehungsweise eine Reduzierung der Durchflussmenge, ab der in Weidenhausen das Wasser aus der Salzböde gestaut werden soll, könne theoretisch jederzeit durch einen so genannten „Planfeststellungsbeschluss“ geändert werden. Allerdings sei dieses Rückhaltebecken nicht für „kleinere Hochwasserereignisse“ konzipiert worden, heißt es in dem Schreiben. Bei einer Änderung müssten eventuell die Zuschüsse von 85 Prozent für die gesamte Baumaßnahme an das Land Hessen zurückgezahlt werden. Doch der Ortsbeirat in Mornshausen sieht die Angelegenheit ganz anders – und zwar im Sinne der Anlieger und Steuerzahlen. „Wenn schon Steuergelder in ein Rückhaltebecken verbaut werden, sollten auch die Steuerzahlen und Bürger beziehungsweise die Anlieger vor Ort etwas davon haben“, meinen Kuhrt und ihre Kollegen.

Die Stadt solle verhandeln und die Interessen ihre Bürger vertreten. Bei einer Änderung der Steuerung beziehungsweise einer früheren Stauung von Hochwasser könnte zahlreiche Schäden in Mornshausen, aber auch in Erdhausen vermieden werden, erläuterte Kuhrt. Wofür sei dann das große Becken gebaut worden, wenn es nur einmal in hundert Jahren genutzt werde, fragt die Ortsvorsteherin und verweist auf die zahlreichen Schäden durch die kürzlichen kleineren Überschwemmungen. Wie so oft waren der Salzböderadweg und die anliegenden Wiesen und Äcker betroffen, auf die der Schotter vom angrenzenden Radweg gespült wurde. Die „unendliche Geschichte“ vom Salzböderadweg war denn auch weiteres Thema in der Sitzung. Aktuell werde die Sache beim Amt für Bodenmanagement geprüft, so der Ortsbeirat. Warum schon wieder weitere Planungen und Gutachten notwendig seien und der vorhandene Weg nicht asphaltiert werde, sei vielen Bürgern unverständlich. Kuhrt und ihre Mitstreiter nahmen daher den Gladenbacher Haushaltsplan nur zur Kenntnis und hoffen, dass die Projekte, die in 2017 hätten gebaut werden sollen – unter anderem die Salzbödebrücke bei der Mappesmühle und der Salzböderadweg – in diesem Jahr realisiert werden.