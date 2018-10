Hören wie früher – mitder Technologie von heute

Jeder Mensch hört individuell. Und jede Hörminderung ist individuell. Jeder Hörgeschädigte braucht deshalb Hörgeräte, die genau zu seinen Erfordernissen, seinen Wünschen, Vorlieben und seinem Leben passen. Aufgabe des Hörakustikers ist es, eine individuelle Lösung zu entwickeln, die alle Vorgaben optimal abdeckt. Voraussetzung dafür sind fachliches Know-how, handwerkliches Geschick, viel Einfühlungsvermögen – und letztlich auch viel Zeit und Geduld. All das bietet Hörgeräte Scholl in Herborn, Dillenburg und Haiger.

Die Anpassung des Hörsystems ist ein komplexer Prozess, der in mehreren Schritten abläuft:

Hörtest und Beratung: Zuerst wird das Hörvermögen mit einem Hörtest beim HNO-Arzt oder Hörakustiker überprüft. Liegt eine Hörminderung vor, wird der Hörakustiker den Betroffenen ausführlich beraten. Es ist wichtig, dass er viele Fragen zu dessen Alltag und seiner Lebensumgebung stellt. Auch wird er den Kunden zu Wünschen, Vorlieben und Gewohnheiten befragen. Nur so kann er die persönlichen Bedürfnisse erkennen und die richtige Hörlösung finden. Der Kunde hat die Möglichkeit, unterschiedliche Hörsysteme im Alltag zu testen. Der Hörakustiker erklärt, wie die Hörgeräte zu handhaben sind und was bei der Pflege zu beachten ist.

Ob die Versorgung mit standardisierten Schläuchen und Hörlösungen mit externem Hörer, der im Gehörgang sitzt, oder mit maßgefertigten Ohrpassstücken erfolgt, hängt von unterschiedlichen Faktoren wie der Stärke des Hörverlusts und den anatomischen Voraussetzungen ab.

Maßgeschneidertes Ohrpassstück

Für ein maßgefertigtes Ohrpassstück wird der Hörakustiker eine Ohrabformung von den Ohren des Kunden nehmen. Nach dieser Abformung werden individuell maßgeschneiderte Ohrpassstücke angefertigt.

Feinabstimmung und neue Höreindrücke: Der Kunde hat die neuen Hörgeräte mit nach Hause genommen und trägt sie einige Tage in gewohnter Umgebung. Diese erste Zeit mit Hörgeräten wird sehr unterschiedlich erlebt: Viele Menschen sind sofort begeistert, anderen fällt die Gewöhnung zunächst nicht leicht. Vor allem wenn die Versorgung spät erfolgt, werden viele Geräusche zunächst als fremd und unangenehm empfunden.

Für eine erfolgreiche Gewöhnung ist es wichtig, die Hörgeräte konsequent in den Lebensalltag einzubauen. Achten Sie darauf, in welchen Situationen Sie gut hören und verstehen. Vielleicht führen Sie sogar ein Hörgerätetagebuch. Je genauer der Kunde dem Hörakustiker seine Erfahrungen schildern kann, desto besser kann er die Geräteeinstellungen optimieren. Oft braucht die Feinabstimmung Zeit und Geduld. In vielen Fällen sind mehrere Termine bei Ihrem Hörakustiker notwendig.

Nachsorge und Wartung: Ziel jeder Hörgeräteanpassung ist es, die Geräte so einzustellen, dass der Hörgeräteträger in seinem Alltag gut zurechtkommt und sich wohl fühlt. Auch wird er mit Bedienung und Pflege der Geräte vertraut gemacht. Nach Abschluss der Anpassung ist es wichtig, Gehör und Hörgeräte regelmäßig überprüfen zu lassen. (red)