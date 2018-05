Hohoff fährt zur Weltmeisterschaft

Die Hunde von Ulrike Hohoff können nicht nur gut Fährten suchen, auch bei der Landesmeisterschaft nach Internationaler Prüfungsordnung, kurz IPO, hat die Hundesportlerin erfolgreich teilgenommen. In Hünfeld fand bei der Ortsgruppe Fulda im Pinscher-Schnauzer-Klub (PSK) die IPO-Landesmeisterschaft statt. In drei Abteilungen Fährte, Unterordnung und Schutzdienst mussten die Vierbeiner ihr Können beweisen.

Mit „Anaconda vom Wetzlarer Land“ erreichte Hohoff in der Fährte 93 Punkte, in der Unterordnung 95 Punkte – das beste Einzelergebnis der Veranstaltung – sowie im Schutzdienst 85 Punkte. Insgesamt: 273 Punkte – Prädikat sehr gut. Das bedeutete den 3. Platz mit dem sich das Hund-Mensch-Team nicht nur für die die Deutsche Meisterschaft in Stadtallendorf, sondern auch für die Weltmeisterschaft in Montelupo (Italien) qualifiziert hat. Ulrike Hohoff dankte ihren Unterstützern in den beiden Schäferhundevereinen in Aßlar und Leun, wo Hohoff trainiert. (red)