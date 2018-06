Honig auf den Tisch

Wettenberg-Krofdorf-Gleiberg Blüten-Bienenhonig frisch geschleudert in wunderbarer Farbe ohne irgendwelche Zusätze kommt jetzt in Krodorf in vielen Familien auf den Frühstückstisch. Möglich wurde das durch eine Aktion des Krofdorfer Bienenzüchters Björn Fernhomberg. Der lud im Rahmen des Familien-Bienentages, einer Aktion des Obst- und Gartenbauvereins Krofdorf-Gleiberg, die von Susanne Schiml betreute Kindergruppe zum Honigschleudern ein und fand begeisterte kleine Helfer. (mo/Foto: Moos)