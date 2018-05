Hüttenberger Senioren auf Moseltour

Hüttenberg 40 Senioren aus Hüttenberg haben eine Mehrtagesfahrt an die Mosel unternommen. Das Seniorenbüro der Gemeinde Hüttenberg hat das Ausflugsangebot organisiert. Auf der Hinfahrt erkundeten die Teilnehmer die Klosteranlage Maria Laach. Am Abend durfte eine Weinprobe nicht fehlen. Am zweiten Tag stand eine Rundfahrt durch die Eifel auf dem Programm. Ein Ritteressen rundete den Tag ab. Am letzten Tag unternahmen die Hüttenberger eine Schifffahrt von Bernkastel-Kus nach Traben-Trabach. Zum Abschluss wurde die Stadt Cochem besucht. (red/Foto: privat)