Haiger-Allendorf Zum nächsten Hüttentreff laden die Steckemänner Allendorf und die Allendorfer Landfrauen für Sonntag, 5. August, ein. Los geht es um 14.30 Uhr in der Hütte der Steckemänner in der Nähe des Sportplatzes. Es gibt Kuchen und Kaffee sowie verschiedene Kaltgetränke. (Rad)Wanderer können an der Hütte rasten (red)