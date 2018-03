Hugenotten holen Heimat her

Geöffnet ist dann der Hugenottenmarkt am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr.

Im Mittelpunkt stehen Erzeugnisse aus der französischen Heimat der Hugenotten.

So duftet es an den Ständen nach Oliven, getrockneten Früchten, Wurstspezialitäten, Käse, Pasteten und Flammkuchen. An Wein fehlt es natürlich ebenfalls nicht.

Auch eine ganze Reihe heimischer Anbieter mischen sich mit ihren Produkten unter die Hugenotten. Diese bieten Kräuter und allerlei handwerkliche Produkte feil. An einem Informationsstand des Hugenotten- und Waldenserpfad-Vereins. können sich die Besucher über das hugenottische Erbe in der Region informieren.

Umfangreiches Rahmenprogramm

Ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Führungen, Lesungen und Spaziergängen bietet weitere Informationen zu dieser spannenden Zeit.

Ein Besuch des Hugenottenmarkts lässt sich auch am Sonntag mit einer Shoppingtour durch Braunfels verbinden. Die Einzelhändler öffnen um 13 Uhr ihre Geschäfte.

Die 1800 Kilometer lange Kulturroute „Hugenotten- und Waldenserpfad“ verläuft auch durch Braunfels. Sie folgt der Fluchtroute der Hugenotten und Waldenser, die als protestantische Glaubensflüchtlinge im 17. Jahrhundert aus Frankreich und Italien flohen und unter anderem in Hessen Aufnahme fanden.

1685 ließ Graf Wilhelm Moritz zu Solms-Greifenstein - wohnhaft im Schloss zu Braunfels - die ersten aus Frankreich geflüchteten Hugenotten in Daubhausen und Greifenthal ansiedeln.

Nun, 333 Jahre später, lädt die Schlossstadt erneut zum Hugenottenmarkt ein, der einen Besuch wert ist. (red)