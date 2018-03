Hunde und Katzen entwurmen

Würmer verschmähen uns nicht und Fuchsbandwürmer können dem Menschen sogar echt gefährlich werden.

Wurmeier werden mit dem Kot ausgeschieden und können am Fell hängen bleiben. Von dort müssen sie in den Mund des Menschen gelangen. Bei Kleinkindern, die ihre Finger gerne in den Mund stecken, geht das leicht. Hundeküsse mit vorhergehender Fellpflege können aber auch bei Erwachsenen zu einer Infektion führen.

Viermal im Jahr ist eine Wurmkur nötig

Hund und Katze schnuppern am Kot oder am Hinterteil des Tieres oder nehmen Zwischenwirte wie Flöhe oder Mäuse auf – und schon sind sie Wurminhaber. Hakenwurmlarven können sich beim Spaziergang sogar direkt in die Haut bohren. Die Würmer sitzen im Darm, beeinträchtigen die Verdauung und entziehen dem Körper Nährstoffe. Während Welpen Durchfall, Erbrechen, Schwäche und Wachstumsstörungen zeigen, haben ältere Tiere oft nur etwas stumpfes Fell und Juckreiz am Po.

Empfohlen wird daher, Hund und Katze mindestens viermal im Jahr zu entwurmen, bei häufigem Kontakt mit kleineren Kindern oder älteren Menschen auch öfter. In einem Haushalt lebende Tiere sollten alle gleichzeitig entwurmt werden, da sie sich auch gegenseitig anstecken können. Das Einsammeln und Beseitigen von Kot sollte nicht vergessen werden. Wurmeier können Monate bis Jahre in der Umwelt überleben. Auch eine regelmäßige Flohbekämpfung zur Vermeidung von Bandwürmer ist empfehlenswert, wobei Hund und Katze sich zusätzlich über nachlassenden Juckreiz durch die Quälgeister freuen. Regelmäßige Parasitenbekämpfung und gute allgemeine Hygiene sorgen dafür, dass Hund, Katze und Mensch wurmfrei und vergnüglich zusammenleben können.