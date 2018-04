Hunde zeigen, was sie können

Beselich-Obertiefenbach Am Sonntag, 8. April, ab 9 Uhr richtet der Beselicher Hundesportclub auf seinem Gelände das zweite Flyball-Anfängerturnier, ein Hundesportturnier mit zwölf Mannschaften, aus. Für Essen und Trinken ist gesorgt. Am Nachmittag gibt es Kaffee und Kuchen. Der Eintritt ist frei. Der Hundeplatz mit dem Vereinsheim befindet sich außerhalb von Obertiefenbach in Richtung Schupbach, am Kuhweg gegenüber der Tongrube. Parkplätze sind vorhanden. Beim Flyball muss der Hund über Hürden springen, den Auslösemechanismus an der Flyballbox betätigen, den herausfliegenden Ball fangen und mit dem Ball wieder zurück zum Hundeführer laufen. Dann startet der nächste Hund. Beendet ist das Spiel, wenn alle vier Hunde eines Teams die komplette Bahn fehlerfrei bewältigt haben. Das schnellste Team gewinnt. (red/Foto_privat)