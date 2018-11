IG BAU ehrt treue Mitglieder

Die Ansprache hielt Klaus Dieter Körner, stellvertretender Regionalleiter der IG Bau in Hessen. „Jede Jubilarehrung ist ein Stück unserer Geschichte und verdeutlicht, dass Gewerkschaften zu allen Zeiten notwendig und wichtig waren und sind“, so Körner.

Das zeige sich besonders in Zeiten wirtschaftlicher Krisen, in denen stets versucht werde, die Rechte von Arbeitnehmern zu „schleifen“. Insbesondere auch dann würden Gewerkschaften gebraucht im Kampf um bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen der Arbeiterschaft.

Bezahlter tariflicher Urlaub, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Kurzarbeitergeld, Mindestlöhne, festverankerte Mitbestimmungsmöglichkeiten in Unternehmen und Betrieb und anderes mehr seien Erfolge und Errungenschaften, von denen heute Millionen von Beschäftigten profitierten.

„All das wurde von starken Gewerkschaften erkämpft“, machte Körner deutlich. Und das sei nur gelungen, weil mutige und entschlossene Männer und Frauen ihrer Gewerkschaft über Jahrzehnte hinweg die Treue gehalten haben.

Insgesamt wurden 250 der rund 5000 mittelhessischen Mitglieder der IG BAU geehrt

Die ältesten in Grünberg Geehrten gehören seit 70 Jahren der IG BAU beziehungsweise einer Vorgängergewerkschaft an. Insgesamt wurden 250 der rund 5000 mittelhessischen Mitglieder der IG BAU geehrt. Drei von ihnen für 70 Jahre: Rudolf Kempel aus Flieden, Heinrich Gessner aus Weimar und August Iller aus Hosenfeld. Und alle drei waren in Grünbeg anwesend und kamen in den Genuss eines Saxophon-Ständchens von Ewald Bieker. Sämtliche Ehrungen wurden von Klaus-Dieter Körner und dem Vorsitzenden des IG BAU Bezirksverbandes Mittelhessen, Peter Manns, vorgenommen.