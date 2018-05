IHK-Präsident lobt Ausbildung bei Rinn

IHK-Präsident Rainer Schwarz überreichte im Kreise der Auszubildenden das Anerkennungszertifikat an die Geschäftsleitung und die für die Ausbildung verantwortlichen Mitarbeiter. Die Firma hat mehr als 500 Beschäftigte an den Standorten Heuchelheim, Steinbach und Stadtroda in Thüringen.

Seit 1975 haben 169 Frauen und Männer eine Ausbildung bei Rinn begonnen. Derzeit sind es 15 in den Berufen Verfahrensmechaniker, Betonfertigteilbauer, Industriekaufleute, Lagerlogistik-Fachkraft sowie Baustoffprüfer, wobei in allen Fällen beide Geschlechter beteiligt sind. Dazu wurde ein Koch ausgebildet.

Bemerkenswert sei, dass seit dem Jahr 2008 alle Lehrlinge nach bestandener Prüfung übernommen wurden, sagte Schwarz. Die Qualität der Ausbildung zeige auch die Tatsache, dass in den letzten zehn Jahren fünf „Landesbeste“ Rinn-Beschäftigte waren. Drei von ihnen konnten den Titel des „Bundessiegers“ in ihrem Ausbildungsberuf erringen. „Während andere über Nachwuchsprobleme klagen, wird bei Rinn gehandelt“, lobte Schwarz.

41 Verträge mehr im IHK-Gebiet

Der IHK-Präsident informierte zugleich über die allgemeine Ausbildungssituation: Trotz der Probleme, die der demografische Wandel bereite, sei es im IHK-Bezirk Gießen-Friedberg gelungen, mit 2344 neuen Ausbildungsverträgen 41 mehr als im Vorjahr – und 628 mehr als 2002 zu verzeichnen. (ew)