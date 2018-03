Von Arne Wohlfarth

"Ich bin jetzt als Psychologe gefragt"

Der neue 46ers-Coach Steven Key im Interview

"Es ist sehr aufregend im Moment", gesteht der 42-Jährige, der seit dem 1. Dezember in Langgöns wohnt. Seine Frau Janka stammt aus Kirch-Göns bei Butzbach. "Wir sind jedes Jahr für einen Monat hier", sagt Key und wehrt damit alle Spekulationen ab, er habe auf das Traineramt bei den 46ers seit längerem spekuliert. Key übernimmt den Posten von Vladi Bogojevic, der nach zwölf Niederlagen in Folge und wüsten Beschimpfungen der eigenen Fans am vergangenen Samstag bei der 54:88-Heimklatsche gegen Ludwigsburg aufgegeben hat. Als Sportdirektor bleibt Bogojevic allerdings im Amt und ist damit Keys Vorgesetzter.

