Von Daniel Seehuber

"Ich will helfen, dass der Football-Sport in Europa weiter wächst"

66 Jahre alter US-Amerikaner Jeff Green ist Marburgs neuer Offensive Coordinator und vertritt den zu Saisonbeginn verhinderten Headcoach Roman

Aufgrund der verspäteten Rückkehr von Cheftrainer Joe Roman, der aus gesundheitlichen Gründen erst Ende des Monats nach Marburg kommt, wird er übergangsweise auch als Interims-Headcoach an der Seitenlinie stehen. Green war als Spieler für die University of Miami aktiv. Seine lange Trainerkarriere begann er als High School-Coach, danach arbeitete er an der Central Michigan University und am Pima Community College im US-Bundesstaat Arizona. Höhepunkt seiner Laufbahn war die Teilnahme am "Rose Bowl".

