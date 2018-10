Weilburg Am Donnerstag, 4. Oktober, spielt „The Thursday night music club“ ab 21 Uhr in der Kultkneipe „Zum Kanapee“ in Weilburg. Seit Oktober 2016 tritt die Band dort immer am ersten Donnerstag im Monat in einer Trio-Besetzung auf. Die Musiker spielen Klassiker, aktuelle Stücke und zum Teil schweißtreibende, unbekannte Lieder aus einer fernen Zeit. (red)