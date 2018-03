Im „Lahn-Café“ ist  die Welt zu Gast

Spaß macht es nach wie vor und immer wieder, in den heimeligen Räumen des 1907 erbauten Hauses zu verweilen. Es atmet Geschichte, nicht zuletzt deshalb, weil es sieben Jahre lang als „Das kleine Café“ beherbergte und davor unter anderem als Schusterladen, Hut- und Schuhgeschäft sowie als Bastlerzentrale betrieben wurde.

Das Café bietet Platz für 45 Gäste. Sie genießen das Frühstücksbuffet, das samstags und sonntags besonders üppig bestückt ist. Zudem gibt es Getränke und kleine Speisen sowie von Konditormeisterin Meike Mohrs aus Kölschhausen selbst gemachte Kuchen und Torten.

Die Nähe und Verbundenheit zur Lahn zeigt sich zweierlei. Da ist zum einen die Terrasse, die zur warmen Jahreszeit 25 Besuchern Urlaubsgefühle vermittelt und einen fantastischen Blick auf den Fluss bietet. Zum anderen finden sich im Café Verweise auf die Lahn - das gilt für das Modell des Limburger Doms und für eine Tischplatte aus Lahn-Marmor. Dafür hat Bruno Hoin gesorgt, der vor seiner Pensionierung als Baustoffkaufmann gearbeitet hat. Diese Regionalisierung der Einrichtung harmoniert wunderbar mit Elementen des Jugendstils, die der Einrichtung des Cafés Leichtigkeit und freundliches Flair verleihen.

Bewirtet werden die Besucher von einem siebenköpfigen Team. Der Blick in die Gästebücher belegt, wie vielfältig die Kundschaft ist, die gerne in entspannender Atmosphäre. Nicht nur Wetzlarer und Gäste aus Mittelhessen finden den Weg in die Hausertorstraße, nein, hier ist die ganze Welt zu Gast.

Grüße hinterlassen haben bekannte heimische Sportler und Politiker, gedankt wurde auf Englisch und mit chinesischen Schriftzeichen. Immer mal wieder vorbeischaut eine Kölnerin, die nach Wetzlar kommt, um dem rheinischen Karneval zu entfliehen. Auch eine Ärztin aus Neuseeland und eine Schweizerin machen hin und wieder einen erholsamen Stopp im Lahn-Café. Es finden sich Einträge türkischer Filmproduzenten und vom Evangeliumsrundfunk. Der ERF nutzt das schöne Ambiente als Kulisse für Interviews.

Und so hat sich das Lahn-Café „Am Rosengärtchen“ zu einem Kleinod im touristisch-gastronomischen Angebot Wetzlars entwickelt. Kein Wunder, dass Bruno Hoin, wärmeren Tagen entgegenfiebert. Dann kann er mit der Lahn-Terrasse ein besonders heimeliges Plätzchen anbieten.

Kontakt: Lahn-Café am Rosengärtchen, Hausertorstraße 43, 35578 Wetzlar, (0 64 41) 4 49 16 26, www.lahn-cafe.de. (lu)