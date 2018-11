Im „Luftkurort“ lachen

Mengerskirchen-Waldernbach Die Theatergruppe des Heimatvereins Waldernbach führt ihr Theaterstück „Luftkurort Waldernbach“ in der Westerwaldhalle auf. Die Aufführungen sind am Samstag, 10. November, ab 20 Uhr, am Sonntag, 11. November, ab 18 Uhr und am Samstag, 17. November, ab 20 Uhr. In der Komödie möchte die Bäuerin auf der Touristenwelle mitschwimmen und inseriert für Urlaub auf dem Bauernhof. Der Eintritt kostet zehn Euro. Der Vorverkauf erfolgt über den Gutkauf Gundermann sowie die Metzgerei Fürnstall. (red)