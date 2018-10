Im Ausland Gutes tun

Hadamar Neun junge Menschen aus dem Bistum Limburg leben und arbeiten zurzeit in den Partnerdiözesen des Bistums in Sambia, Bosnien-Herzegowina und auf den Philippinen. Sie absolvieren dort einen „Internationalen Jugendfreiwilligendienst“ oder einen „Entwicklungspolitischen Freiwilligendienst“. Wer Interesse hat, auch ein Jahr im Ausland zu verbringen, ist für Samstag, 20. Oktober, ab 10 Uhr zu einem Informationstag in die Fachstelle Freiwilligendienste nach Hadamar eingeladen. (red)