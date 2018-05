Biebertal-Rodheim-Bieber 47 Ausflügler sind mit dem Dünsberg-Verein zur vierten Mehrtagesfahrt in die Tschechische Republik gestartet. Ziel war der Nationalpark Sumava (Böhmerwald), wo die Gruppe auf 858 Metern Höhe über Null in Srni (Rehberg) Quartier nahm. Auf dem Programm stand eine Stadtführung in Klatovy (Klattau), außerdem Wanderungen durch die Natur des Böhmerwalds. Auch ein Wolfsgehege wurde besucht. Anlass zur Erinnerung an den Kalten Krieg waren Reste der alten CSSR-Grenzbefestigung. Dünsberg-Vereins-Ehrenvorsitzender Erhard Will dankte Dusan Drexler, Gunther Weiser und Franz Gareis für die Tage im Böhmerwald. (kt/Repro: Waldschmidt)