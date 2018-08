Im Brauhaus spielt die Musik

Solms-Oberbiel Gute Laune Musik verspricht der Frühschoppen am Sonntag, 12. August, ab 12 Uhr in Konrad's Brauhaus in Oberbiel. Mit Banjo, Gitarre, Waschbrett und Teabass bringen die The Worried Skiffle Gamblers sowohl traditionelle englische Skifflemusik, als auch deutschen Schlager in eigener Interpretation. Der Eintritt ist frei. (red)