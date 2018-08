Im Dienst der Menschlichkeit

In einem ausführlichen Artikel für die Seniorenpost der Stadt Wetzlar hat Herta Virnich die DRK-Geschichte dargestellt. Ihr Artikel basiert auf Unterlagen des früheren Stadtarchivars Herbert Flender.

Als Ursprung der internationalen Rotkreuzbewegung gilt die Schlacht von Solferino im Jahre 1859 mit Henry Dunant als Vater der Idee. Bereits 1864 unterzeichneten zwölf Staaten einen Vertragsentwurf des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz. Als Schutz- und Kennzeichen wurde das rote Kreuz auf weißem Grund bestimmt. 1876 wurde der rote Halbmond als zusätzliches Zeichen in den islamischen Ländern eingeführt.

In der Bevölkerung wurde der Rotkreuz-Gedanke vor allem von den Frauenvereinen aufgegriffen, deshalb gelten heute die Frauenvereine als Vorläufer der örtlichen Vereinigungen des Deutschen Roten Kreuzes.

Zwei Jahre später kam es dann anlässlich des deutsch-französischen Krieges von 1870/71 zur ersten großen Bewährungsprobe der jungen Organisation. Am Anfang stand der Aufruf des Vorstandes des hiesigen Zweigvereins, die Sammlung von Geld, noch brauchbaren Hemden, Verbandszeug, Charpie (Fasern, die durch Zerzupfen von Baumwoll- oder Leinenstoffen entstehen), Strümpfen und Pantoffeln zu unterstützen. Alle Kasernen des Jägerbataillons im Stadtgebiet wurden zu Lazaretten eingerichtet, die insgesamt 300 Verwundete und Kranke aufnehmen konnten.

Der Aufruf des Landrates „zur Bildung eines freiwilligen Hülfs-Corps von 15 bis 20 jungen Leuten zur Verwundetenpflege auf dem Schlachtfeld“ blieb erfolglos; es meldeten sich nur ganz wenige, und die verfügten noch nicht einmal über die passende Ausrüstung. Aber trotz solcher Schwierigkeiten war man am Ende des Krieges allseits dankerfüllt gegenüber den Leistungen der freiwilligen Helfer.

Nach dem Krieg kümmerten sich die Helfer wieder mehr um die satzungsmäßigen Friedenspflichten der Rotkreuzarbeit. Es ging um die Linderung außerordentlicher Notstände, die Betreuung armer Kranker durch Verabreichung von kräftigen Suppen und die Armenfürsorge.

Im Jahre 1906 gab sich der Wetzlarer Zweigverein eine neue Satzung, die an die Stelle der alten Statuten 1868 trat; nun wurde als Haupttätigkeit im Frieden die „Beseitigung und Verhütung wirtschaftlicher und sittlicher Not“ genannt.

Die Begründung der Rotkreuz-Männerarbeit wird nach der Überlieferung in das Jahr 1908 gesetzt. Aber schon 1892 heißt es, für die Einrichtung eines Reservelazarettes im Kriegsfalle halte man Verbindung mit dem Männerverein.

Bis 1916 blieben die Rotkreuzsanitäter eine Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr, um dann zu einer völlig selbstständigen Rotkreuz-Sanitätskolonne zu werden.

Während des 1. Weltkrieges haben die etwa 30 Rotkreuzmänner der Sanitätskolonne zusammen mit den Frauen des Roten Kreuzes Tausende von Verwundeten am Wetzlarer Bahnhof ausgeladen, in die Lazarette ins Lehrerseminar, ins Gertrudishaus und in die Minneburg gebracht und sich dort als Pfleger betätigt. Damals waren die Lazarette übrigens noch Einrichtungen des Roten Kreuzes und nicht der Armee.

In der Nachkriegszeit entstanden weitere Aufgaben: die Kinderkrippe soll Waisen- und uneheliche sowie Kinder erkrankter Mütter bis zum Alter von sechs Jahren aufnehmen, pflegen, verköstigen und erziehen. Säuglingspflege und Mütterberatung sollen betrieben werden.

Ab 1933 gingen alle sozialen und fürsorgerischen Aufgaben in die Hände der NSV über

Im Jahre 1920 kann festgestellt werden, dass die Kriegs- und Lazarettarbeit aufgehört hat; zuletzt arbeiteten 9 Schwestern im Durchgangslager Wetzlar. Die Friedensarbeit wurde unter schwierigen Bedingungen fortgeführt.

In den dreißiger Jahren wurde die Sanitätsarbeit für Unfall-, Rettungs- und Katastrophendienst sowie für die Hilfskrankenpflege ständig durch Lehrgänge vertieft. Das Wetzlarer Rote Kreuz besaß je eine Unfallstelle in der Franziskanerschule am Schillerplatz und in der Brühlsbachstraße.

Einschneidende Veränderungen traten nach der Machtübernahme durch den Nationalsozialismus ein. Ab 1933 gingen alle sozialen und fürsorgerischen Aufgaben in die Hände der NSV (Nationalsozialistische Volkswohlfahrt) über.

Zu Beginn des 2. Weltkrieges wurde dem Roten Kreuz in den Räumen der Kreissparkasse am Karl-Kellner-Ring eine größere Dienststelle zur Verfügung gestellt. Die Mobilmachung 1939 brachte den erhöhten Einsatz aller Kräfte des Roten Kreuzes.

Im Wetzlarer Bahnhof wurde zu Beginn des Krieges eine Unfallhilfsstelle eingerichtet, die während des ganzen Krieges mit DRK-Helferinnen und aktiven Ortsgemeinschaftsfrauen besetzt war. Die Erstellung einer großen Baracke ermöglichte die Einrichtung einer Küche mit Verpflegungsräumen und Aufenthaltsraum. Hier wurden im Monat rund tausend Wehrmachtsangehörige verpflegt.

Mit Beginn des Russland-Feldzuges im Juni 1941 wurde ein verstärkter Einsatz für Reserve-Lazarette und mobile Einheiten gefordert. 28 DRK-Helfer wurden durch das Wehrkreiskommando nach Russland und nach dem Balkan einberufen.

Die wachsende Zahl der Vermissten machte die Einrichtung einer Suchstelle nötig. Schon frühzeitig waren Laienhelferinnen für den Luftschutz-Sanitätsdienst ausgebildet worden. Gegen Ende des Krieges war wegen der ständigen Gefahr von Luftangriffen Tag und Nacht erhöhte Alarmbereitschaft, die das sofortige Eingreifen der männlichen und weiblichen Bereitschaften nach Angriffen ermöglichte.

Vor allem der Krankentransportdienst mit seinen fünf Spezialwagen und seinen pflichtbewussten Männern und Frauen hat in der letzten Phase des Krieges für die Bevölkerung unter Lebensgefahr Schweres geleistet.