Im Grundbachtal fahren die U-Boote auf Schienen

Für den Fahrtag am langen Pfingstwochenende wollten der Vorsitzende Achim Schönberger und sein Team den Gästen etwas Besonderes bieten: Eine Fahrt in den sogenannten U-Booten. Sie wurden beim Abbau von Steinkohle aus 800 Meter Tiefe in Niederberg bei Neukirchen-Vluyn am Niederrhein eingesetzt.

Die blauen Personenwagen waren noch bis 2001 im beim Kohlebergbau im Einsatz. Gezogen wurden die Wagen von einer Lokomotive der Marke Ruhrtaler, einer Grubenbahnlok mit der Spurweite von 600 Millimetern. Die Lok, so erläuterte Rolf Georg, wird nicht mit einem Zündfunken in Gang gesetzt, da dies unter Tage zu einer Explosion von Grubengasen führen könnte. Stattdessen karrten die Vereinsmitglieder einen Presslufterzeuger herbei, mit dem die Lokomotive an den Start kam.

Auch die Feldbahn kommt zum Einsatz

Doch nicht nur mit der Grubenbahn haben Kinder und Erwachsene das Grundbachtal erobert: Selbstverständlich fuhr auch wieder die Feldbahn, die zunächst mit einer Dampflok die 1,5 Kilometer lange Strecke gezogen wurde. Nach der zweiten Runde wechselte dann die Lok und es ging im Dieselbetrieb zurück in den Bahnhof.

Anschließend erläuterte Schönberger einige der insgesamt 64 Lokomotiven, die das Museum erworben hat und die die freiwilligen Helfer in mühsamer Kleinarbeit wieder zum Laufen gebracht haben.

Dieses Mal setzte der Verein zwei Dieselloks der Marke Jung aus den Jahren 1936 und 1955 in Betrieb. Während vor allem die Eltern sich für die Technik interessierten, waren die Mädchen und Jungen selig bei den Rundfahrten. Da machte es nicht viel aus, dass die rauchenden Schornsteine der Dampflok so manchen Rußpartikel auf die Fahrgäste niederrieseln ließ. (lr)