Im Kloster wird es musikalisch

Zu hören sind Werke von Gustav Mahler, Lászlo Weiner, Erwin Schulhoff und Wolfgang Amadeus Mozart. Das Frankfurter „Mara Quartett“ konzertiert seit seiner Gründung vor rund zehn Jahren vor allem im Rhein-Main-Gebiet. Neben dem klassischen und romantischen Quartett-Programm liegt der Schwerpunkt auf Werken des 20. Jahrhunderts.

Cornelia Ilg (Violine), Pilar Carvajal (Viola) und Stefanie Mehnert (Violoncello) sind freiberuflich tätig und spielen in Orchestern. Seit 2017 arbeiten sie als Klavierquintett und -quartett mit dem Pianisten Gavin Brady zusammen. Der aus Schottland stammende Musiker war als Dozent an der Musikhochschule in Frankfurt tätig.

Der Eintritt kostet 15 beziehungsweise ermäßigt acht Euro. Kartenreservierungen sind ab sofort in der Buchhandlung des Klosters Gnadenthal, Hof Gnadenthal 17a, 65597 Hünfelden, Tel. (06438) 81260, E-Mail: buchhandlung(at)jesus-bruderschaft.de möglich. (red)