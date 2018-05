Weilburg Wer das Weilburger Schloss nicht in einer Führung sondern lieber individuell erleben will, kann dies am Samstag und Sonntag, 2. und 3. Juni, ab 11 Uhr während des evangelischen Jugendkirchentags tun. Der Eintritt kostet zwei Euro. Letzter Einlass ist um 16 Uhr. (red)