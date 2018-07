Im September wird der Rasen eingesät

„Die Genehmigung ist da und wir bauen den Rasenplatz“, freute sich Vorsitzender Martin Szastkiw in der Jahreshauptversammlung der Sportvereins. Er berichte von den bereits erfolgten Drainagearbeiten. Im August werde die Fläche soweit hergerichtet sein, dass die Einsaat im September erfolgen könne. Sein Dank galt den zahlreichen Helfern und den Vorstandskollegen für die Unterstützung.

Nach Auskunft von Geschäftsführer Lothar Schmid liegen für den Rasenplatz-Bau die Bewilligungsbescheide des Landes Hessen, des Landkreises Marburg-Biedenkopf und des Landessportbundes sowie der Gemeinde vor.

Drei neue Ehrenmitglieder

Die Kommune beteilige sich mit 7500 Euro an dem Projekt und übernehme die von der Unteren Naturschutzbehörde geforderten Aufforstungsarbeiten.

Der Bottenhorner Sportverein bietet allen Interessierten die Möglichkeit, Rasenpate zu werden. Bei der Internet-Aktion sind bereits mehr als 11 000 Euro für das Projekt eingenommen worden. Außerdem seien weitere Spendenaufrufe sehr erfolgreich gewesen.

Künftig verfügt der SSV über einen Rotascheplatz (Maße: 96 mal 64 Meter) und einen Natur-Rasenplatz (92 mal 54 Meter). „Damit sind wir der einzige Verein in der Großgemeinde, der über zwei Plätze am gleichen Standort verfügt“, so Schmid. Er wies darauf hin, dass der Verein 2020 auf sein 100-jähriges Bestehen zurückblickt. Gefeiert werden soll dieses Jubiläum am letzten Juni-Wochenende.

Jugendleiter Matthias Balzer lobte die erfolgreiche und gute Zusammenarbeit in der JSG Obere Salzböde, wo in der neuen Runde zwölf Mannschaften (A- bis F-Jugend) dem runden Leder nachjagen.

Der Wanderabteilung gehören derzeit 94 Mitglieder an. 2017 seien zehn und in diesem Jahr bereits fünf Wanderungen erfolgt, berichtete Anita Pölkemann. Die Damengymnastikgruppe hat laut Andrea Kehr sieben neue Mitglieder gewonnen. Im vergangenen Jahr seien 41 Übungsstunden angeboten worden.

Andrea Kehr stellte auch die drei Gruppen umfassende Jazztanz-Abteilung vor. Der Kinderfasching sei sehr gut angekommen und solle wiederholt werden.

Ehrungen für verdiente Mitglieder standen ebenfalls an. Seit 25 Jahre dabei sind Thorsten Müller und Burkhard Graf, bereits seit 40 Jahren unterstützt Helmut Pitzer II die „Heide“-Kicker. Ein halbes Jahrhundert halten bereits Helmut Müller, Joachim Pölkemann und Erwin Becker dem SSV die Treue.

Zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden Werner Jäger und Otto Zimmermann, die beide seit 60 Jahren dem Sportverein angehören. Werner Jäger fungierte ab 1969 als Vorsitzender und war bis 1980 in verschiedenen Vorstandsämtern tätig.

Eine Auszeichnung für 65-jährige Mitgliedschaft erhielt Walter Pitzer. Der stellvertretende Vorsitzende Bernd Koch wurde aufgrund seiner herausragenden Leistungen für den Verein zum Ehrenmitglied ernannt. (hlp)