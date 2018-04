Im Trödel stöbern gehen

Weilburg Am Sonntag, 15. April, verwandelt sich Weilburg in einen großen Basar. Der Jedermann-Markt lädt von 11 bis 18 Uhr zum Besuch ein. Händler und Hobbytrödler sorgen in der Innenstadt für Marktatmosphäre und bieten schöne Dinge an, alles, was das Haus so hergibt und auch hochwertige Sammlerstücke, Antikes und Kurioses. (red)