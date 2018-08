Imkern steht wieder hoch im Kurs

Nach schweren Zeiten der Bedrohung durch Parasiten wie die Varraomilbe und einem immer kleiner werdenden Lebensraum hat die Gesellschaft nun ihre Liebe für die Biene entdeckt: Immer mehr Menschen werden Imker.

„Wir haben hier in Mittelhessen unheimlich viel Fachwissen, wir reden nur nicht genügend darüber“, sagt Regierungspräsident Ullrich. Anlass seines Besuchs sind unter anderem die seit Jahren kursierenden Berichte über Bienensterben und für die Landes-Kampagne „Bienenfreundliches Hessen“ zu werben. „Pflanzenschutz ist ein Thema, auch der Klimawandel“, berichtet Institutsleiter Dr. Ralph Büchler über die Einflüsse, die der Biene zu schaffen machen.

Zugleich verweist er auf ihre große Bedeutung. „Die Biene ist die Voraussetzung für blühende Landschaften und intakte Nahrungsketten.“ Ein Drittel aller Nahrungspflanzen ist auf Bestäubung angewiesen. Das betrifft fast zehn Prozent aller landwirtschaftlichen Produktion. Der Bestäubungswert liegt weltweit bei umgerechnet 153 Milliarden Euro. „Daneben ist sie aber auch für die Versorgungssicherheit und die Biodiversität, also die biologische Vielfalt, enorm wichtig“, erklärt der Institutsleiter weiter.

Diese große Bedeutung spiegelt sich auch in den Aufgaben des Bieneninstituts wider. „Wir erstellen Fachinformationen für Imker, Landwirte, Beratung, Bildung, Politik, Verbraucher und andere Zielgruppen“, erklärt Anna Mawick, Abteilungsleiterin für Fachinformation im Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen, einer nachgelagerten Behörde des Hessischen Umweltministeriums, zu dem das Institut gehört. Das heißt konkret: „Hier werden Datenreihen, Kennzahlen, Versuchsergebnisse, Analysen, wissenschaftliche Erkenntnisse ausgewertet und aufbereitet.“

Da das Institut selbst 300 Bienenvölker hält, kann hier sogar der Beruf des Tierwirts Fachrichtung Bienenhaltung erlernt werden. „Wir haben aktuell vier junge Menschen hier in der Ausbildung“, erläutert Ralph Büchler.

Der Besuch beinhaltet nicht nur die Vorstellung eines aktiven Bienenstocks auf dem Institutshof, sondern auch einen Einblick in die Labore, in denen etwa an der Varroamilbe, einem der ärgsten Feinde der Biene, geforscht wird. Auch das Thema Pflanzenschutzmittel beschäftigt die Mitarbeiter sehr. „Die Hälfte aller 500 Bienenarten hier in Hessen gilt als stark gefährdet“, berichtet Ralph Büchler. „Wirken sich die vom Land Hessen geförderten Blühstreifen etwas?“, will RP Ullrich wissen. Ja, lautet die Antwort. Für die Honigbiene sei es eine spürbare Verbesserung. „Wenn ich unseren Bienenbestand durchgehe, sehe ich genau, wo ein gut gemischtes Blühangebot herrscht.“

Landesverband der hessischen Imker zählt aktuell rund 11 000 Mitglieder

Immer mehr Menschen widmen sich dem kleinen Insekt. „Wir haben mittlerweile mehr Imker als Milchviehhalter in Hessen.“ Jedes Jahr beginnen 800 bis 900 Menschen. Was er sehr begrüßt, nicht nur wegen der biologischen Vielfalt und der Bestäubungsleistung. „Bienenhaltung ist auch eine gute ökologische Schule.“

„Wir erleben einen Aufschwung“, berichtet Manfred Ritz, Vorsitzender beim Landesverband Hessischer Imker , der nur wenige Meter weiter seinen Sitz hat.

„Das reicht von jungen Frauen mit drei kleinen Kindern bis zum junggebliebenen Pensionär.“ Gemeinsam mit dem zweiten Vorsitzenden Ralph Bonkowski stellt das Spitzen-Duo des Verbandes seine Arbeit vor. „Innerhalb der vergangenen acht Jahre hat sich unsere Mitgliederzahl von 6400 auf 11 000 Mitglieder fast verdoppelt“, sagt der Vorsitzende. Der Honigertrag nimmt deutschlandweit mit 37 Kilogramm pro Volk den Spitzenplatz ein.