Immer fürs Essen gesorgt

Dillenburg Nach über 39 Jahren beim Deutschen Roten Kreuz in Dillenburg ist Roswitha Späth in den wohlverdienten Ruhestand gegangen. Die 63-Jährige war über 39 Jahre für den Menü-Service „Essen auf Rädern“ zuständig. Wurden die Menüs in den Anfangsjahren noch von Hand sortiert, erfolgte im Laufe der Zeit die Umstellung auf fertig zusammengestellte Menü-Kartons. Die tiefkühlfrischen Menüs wurden flächendeckend im ehemaligen Dillkreis ausgeliefert. Ab 1996 nahm der Menü-Service die tägliche Heißanlieferung in Dillenburg, Haiger und Herborn und angrenzenden Ortsteilen mit ins Programm. Roswitha Späth war während für die komplette Abwicklung des Menü-Service wie Speiseplangestaltung, Bestellungsaufnahme, Einkauf, Sortierung, Auslieferung, Rechnungsstellung sowie die Einsatzplanung für ihr Team von acht Ausfahrerinnen zuständig. Sie versorgte zuletzt mit ihrem Team rund 120 Kunden mit täglicher Heißanlieferung und 70 Kunden mit tiefkühlfrischen Menüs.Ihre Nachfolgerin, Andrea Müller, ist bereits seit 1998 beim DRK in Dillenburg tätig. Das Foto zeigt (von links)