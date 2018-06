Impfen empfohlen

Düsseldorf Wer zur Fußball-Weltmeisterschaft nach Russland reist, sollte einen Blick in seinen Impfausweis werfen. Zusätzlich zu den Standardimpfungen rät das Centrum für Reisemedizin (CRM) zu einer Impfung gegen Hepatitis A und FSME, das von Zecken übertragen wird. Das Hepatitis-A-Virus gelangt durch verunreinigte Speisen und Getränke in den Körper. Fieber, Erbrechen und Gelbfärbung der Haut sind Zeichen einer Infektion. Die Impfung gegen das FSME-Virus empfiehlt sich besonders für Russland-Urlauber, die auf Campingplätzen übernachten. Das Risiko einer Infektion besteht laut CRM besonders im europäischen Teil des riesigen Landes, in dem auch die Spielorte der Fußball-WM liegen. (tmn)