Impotenz – wenn  Mann nicht kann

Ausgewählte Fragen und Antworten aus dem Chat sind hier zu lesen:

Seit ca. einem Jahr habe ich Erektionsprobleme. Ich bin 55 Jahre alt und bin Diabetiker Typ 2. Meine Medikamente sind Velmetia morgens und abends, Godamed 1x täglich, Atorvastatin 1x abends und Ramipril 1x morgens. Mein Glied wird nicht mehr richtig steif, woran kann das liegen?

Dr. med. Achim Elert: Leider ist Ihre Grunderkrankung (Diabetes) daran schuld, da diese Krankheit über die Jahre jedes Organ in Ihrem Körper angreift und so zu peripheren Funktionsstörungen führt. Dabei werden die kleinen Gefäße des Penis und auch die Nervenversorgung angegriffen. Das führt dazu, dass Diabetes-Patienten sehr oft eine erektile Dysfunktion entwickeln.

Hier ist es aber möglich, mit wirksamen Medikamenten zu helfen. Zum einen sind dies die PDE-5-Hemmer, die als Tabletten verabreicht werden. Es gibt aber auch Substanzen (sog. Prostaglandine), die örtlich in die Harnröhre gegeben werden. Diese Substanzen wirken gefäßerweiternd, was dazu führt, dass mehr arterielles Blut in den Penis einströmt und den venösen Rückstrom behindert. Diese Substanzen haben den Vorteil, dass sie unabhängig von einer sexuellen Stimulation innerhalb von 15 bis 30 Minuten wirken. Die richtige Handhabung dieser Substanzen ist die Voraussetzung zum Erfolg dieser Therapie. Diesbezüglich beraten Sie sich am besten mit Ihrem Urologen.

Seit einer TIA (Transitorische Ischämische Attacke, Durchblutungsstörung des Gehirns, häufig Vorbote eines Schlaganfalls) im April nehme ich Blutverdünner und Blutdruckmedikamente und habe erhebliche Erektionsstörungen. Gibt es da einen Zusammenhang?

Dr. med. Enis Tanović: Ja. Beta-Blocker können zu einer erektilen Dysfunktion führen. Es gibt diverse Optionen für Sie. Vor allem sehe ich die Indikation für so genannte lokale Substanzen als eine gute Therapieoption. Diese Substanzen kann man örtlich in die Harnröhre geben und die Wirkung tritt in 15 bis 30 Minuten ein. Diese Wirkung wird mit einem „optischen Stimulus“ noch verstärkt. Diese Substanzen sind verschreibungspflichtig und Sie müssen in eine korrekte Handhabung bzw. Applikation eingewiesen werden.

Seit einem Jahr läuft es mit dem Sex nicht mehr so recht. Kann es mit der Einnahme von ASS zu tun haben? Dieses nehme ich auch seit einem Jahr ein, mein Arzt hat es mir zur Vorbeugung einer Schlagaderverengung empfohlen. Ich bin 77 Jahre und eigentlich noch recht fit.

Dr. med. Achim Elert: Das Problem liegt nicht an dem Medikament, sondern an der Verengung Ihrer Blutgefäße. Diese altersentsprechenden Veränderungen betreffen auch die Blutgefäße im Glied, die für die Erektion zuständig sind. Hier können moderne Medikamente wie zum Beispiel sogenannte PDE-5-Hemmer helfen und die Erektion unterstützen.

Ich möchte mir Viagra verschreiben lassen, welche Risikofaktoren sprechen dagegen?

Dr. med. Enis Tanović: Schwere Herzerkrankungen, Herzinsuffizienz, Herzinfarkt oder Schlaganfall in den letzten sechs Monaten und vor allem die Einnahme von Nitrat-Präparaten sind Kontraindikationen für ein Medikament wie zum Beispiel Viagra (PDE-5-Hemmer). Bei gleichzeitiger Behandlung mit Nitrat-Präparaten kann es zu einer hypotonen Entgleisung (plötzlicher Blutdruckabfall) bis zum Schockzustand kommen. Deshalb ist es wichtig, dass Sie Ihrem behandelnden Urologen Ihre genaue medizinische Vorgeschichte schildern und Ihre aktuelle Medikamentenliste vorlegen.

Wie häufig ist die Erektionsstörung?

Dr. med. Enis Tanović: Die Häufigkeit der Erektilen Dysfunktion steigt mit dem Alter. Bis zu acht Millionen Männer in Deutschland haben eine Erektionsstörung. Nur jeder Dritte lässt sich urologisch behandeln. Dabei kann die Erektile Dysfunktion unangenehme Situationen verursachen und die Partnerschaft beeinträchtigen. Zur Behandlung gibt es neben Tabletten gut wirksame Mittel zur lokalen Anwendung in der Harnröhre oder am Penisschaft.