In Kurse reinschnuppern

Dillenburg Wer Lust auf eine neue Sprache hat oder näher in die Welt von PC, Smartphone oder Tablet eintauchen möchte, kann am Samstag, 4. August, an der Lahn-Dill-Akademie in Dillenburg kostenlos Schnupperkurse besuchen und sich individuell beraten lassen.

Der Fachbereich Sprachen der VHS veranstaltet folgende Schnupperkurse:

Chinesisch (11 bis 11.45 Uhr), Englisch (10 bis 10.45 Uhr), Französisch (10 bis 10.45 Uhr), Italienisch (11.15 bis 12 Uhr).

Weiterhin Latein (11 bis 11.45 Uhr), Russisch (10 bis 10.45 Uhr), Polnisch (10 bis 10.45 Uhr) und Spanisch (10 bis 10.45 Uhr).

Einstufungsberatungen für Teilnehmer mit Vorkenntnissen finden zwischen 9.30 und 12 Uhr statt.

Im Fachbereich Arbeit und Beruf/EDV gibt es die Schnupperangebote „Smartphone und Tablet“ (10 bis 11 Uhr) und „Grundlagen der EDV für Menschen ab 55“ (11.30 bis 12.30 Uhr).

Beratungstermine zu beruflicher Weiterbildung und EDV finden von 10 bis 12.30 Uhr sowie am 7. August von 14 bis 17 Uhr statt. Infos und Anmeldung: www.lahn-dill-akademie.de. (red)