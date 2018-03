In Lohra über Toleranz reden

Lohra Am Mittwoch, 28. Februar, beginnt der philosophische Gesprächskreis „Toleranz“ der Volkshochschule des Landkreises in Lohra. Der Kurs findet von 19.15 bis 20.45 Uhr in der Grundschule Lohra statt. Anmeldungen sind unter (0 64 62) 56 58, per E-Mail an vhs_lohra_schneider(at)aol.de und unter www.vhs.marburg-biedenkopf.de möglich. (red)