In Weilburg drei Tage lang feiern

Weilburg Die Weilburger Bürgergarde und die Stadt Weilburg laden zur 449. Weilburger Kirchweih ein. Diese findet von Freitag bis Sonntag, 24. bis 26. August, statt. Bereits am Donnerstag, 23. August, ab 19 Uhr schießt die Bürgergarde das Kirchweihwochenende am Kanapee an. Dort wird im Anschluss auch gefeiert.