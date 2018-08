In Weinbach sind die Indianer los

Vom 30. Juli bis zum 3. August veranstaltete der Aktionsring selbstständiger Weinbacher (ASW) in Kooperation mit der Gemeinde Weinbach die alljährlichen Kinder-Ferienspiele unter dem Motto „Die Indianer sind los!“.

Insbesondere dank Organisator Gerd Bautz und seiner Tochter Merle Bautz können Kinder aus Weinbach und der Umgebung bereits seit 15 Jahren in der letzten Ferienwoche die Zeit vor dem Schulbeginn noch einmal zusammen genießen.

Der erste Tag begann damit, dass sich die 33 Kinder zu mehreren kleinen Indianer-Stämmen zusammenschlossen und diese mit einem eigenen Namen versahen. Insbesondere beim darauffolgenden Bau eines eigenen Lagers für ihren Stamm bewiesen die Kinder zwischen acht und zwölf Jahren viel Kreativität und großes Engagement.

Abkühlung lässt die Kinder strahlen

Am Dienstag hieß es dann: basteln, basteln, basteln! Ob Indianerschmuck, Trommeln aus Tontöpfen und Backpapier oder Kostüme – an diesem Tag wurde alles in Handarbeit angefertigt.

Um die Umgebung zu erkunden, starteten die Indianer am Mittwoch eine Radtour nach Odersbach und vergnügten sich gemeinsam beim Minigolf.

Planschen im anliegenden Bach, auf einer Slackline darüber balancieren oder einfach fröhlich durch einen Rasensprenger hüpfen – alles, was an diesen Tagen eine Abkühlung verschaffen konnte, ließ die Kinder strahlen.

Für die Verpflegung sorgte derweil Gerd Bautz, der den kleinen Indianern jeden Tag „sehr leckere“ Mahlzeiten zubereitete, wie die Kinder selbst berichten.

Unter den wachsamen Augen des Betreuerteams, bestehend aus den Organisatoren Gerd Bautz und Tochter Merle Bautz, dem Erlebnispädagogen und Teamtrainer Fredy Lang sowie den ehrenamtlichen Helfern Melvin Danninger, Sina Hauptvogel und Vanessa Schaub, verbrachten die Kinder am Ritterplatz in Freienfels in der letzten Ferienwoche fünf ereignisreiche Tage. (tje)