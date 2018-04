In den  Mai tanzen

Haiger-Seelbach Zum „Tanz in den Mai“ lädt der SSV Haigerseelbach für Montag, 30. April, ab 19 Uhr in das Dorfgemeinschaftshaus nach Haigerseelbach ein. Für Partymusik sorgt DJ Rene. Von 19 bis 21 Uhr kosten Klopfer 1 Euro. Der Eintritt ist frei. Weiter geht es am Dienstag, 1. Mai, ab 10.30 Uhr mit einem Frühschoppen am Dorfgemeinschaftshaus. Für Speisen und Getränke ist gesorgt. Der Männergesangverein Haigerseelbach möchte zudem mit einigen Liedern unterhalten. Von 14.30 bis 16 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen. (red)