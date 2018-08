In der Disco hat’s vor 51 Jahren gefunkt

„Ja, ich denke, das war Liebe auf den ersten Blick“, gibt Reiner Koch heute zu, wenn er an damals zurückdenkt. Denn nur fünf Monate, nachdem sie sich kennengelernt hatten, haben sich die beiden verlobt. Nach der Hochzeit, die in Runzhausen gefeiert wurde, lebte das junge Paar zunächst vier Jahre in Reiners Elternhaus. Danach führte sie der Weg nach Gladenbach, wo es mehrfach die Wohnung wechselte. Als dann 1994 Ingrids Mutter verstarb, zogen sie zurück in Ingrids Elternhaus, um sich dort um den pflegebedürftigen Vater und die Schwester zu kümmern, die unter eine Behinderung leidet. „25 Jahre lang habe ich mich um die Pflege gekümmert“, erzählt Ingrid Koch. Da blieb nicht viel Zeit für Hobbys, verrät die gelernte Schneiderin, die zuletzt als Verkäuferin bei der Firma Reschny arbeitete.

Mit ihrem Mann hat sie einige Jahre in der Trachtentanzgruppe getanzt und zwölf Jahre lang den Hinterländer Anzeiger ausgetragen. „Das war immer eine schöne Sache, solange es noch ging“, erinnert sie sich. Ihr Mann spielte früher Fußball in Runzhausen. Nach seiner aktiven Zeit entdeckte er das Kegeln für sich, und seit die Gelenke auch dabei nicht mehr so recht mitspielen, hat er sich auf das Skatspielen verlegt. Das Paar hat einen Sohn. (val)