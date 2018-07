In der Kurstadt wird es galaktisch

Im Musikpavillon im Kurpark ist ein Fotopoint aufgebaut. Hier können sich alle Interessierten mit den Charakteren der Filme fotografieren lassen. Sie sind auch in der Altstadt zu finden. Im Kurpark finden einige Workshops zum Umgang mit dem Lichtschwert statt. Den gesamten Tag laufen im großen Saal des Kurhauses Informationsfilme des Zentrums für Luft- und Raumfahrt und Astrocomics.

Ab 13.30 Uhr betrachten Jürgen Satony und Christoph Rho­de betrachten die Star-Wars-Fil­me in einem Vortrag mit Experimenten rund um Laser und Schwerkraft im All. Der Höhepunkt ist die Parade durch die Altstadt. Sie beginnt um 15.30 Uhr am Kurhaus, geht über den Marktplatz, durch die Obertorstraße und endet im Kurpark.

Eine Jury um Darth Vader prämiert das beste Kostüm

Und hier prämiert die Jury rund um Darth Vader das beste nicht professionelle Kostüm. Anmeldungen für diese Parade sind per E-Mail an kurhaus-buehne-badcamberg(at)email.de möglich. Spontanentschlossene tref­fen sich um 15 Uhr. Für Essen und Trinken ist gesorgt. Hüpfburg und Spielmobil warten im Kurpark. Das Familienzentrum bietet unter anderem Kinderschminken und Popcorn an.

Ab 17.30 Uhr findet der Tag seinen Ausklang im Kurhaus. Im Saal ist der Film „(T)Raumschiff Surprise“ mit Michael „Bully“ Herbig zu sehen. Der Eintritt ist frei. Alle Spenden sind für den guten Zweck bestimmt. (red)