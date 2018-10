In der Schokomanufaktur schmeckt’s

Weilburg Der Verein für Sport, Gesundheit und Rehabilitation Weilburg ist im Westerwald gewesen. Der Ausflug begann mit einer Besichtigung der Schokoladenmanufaktur „Läderach“ in Manderbach. Die Frauen und Männer griffen bei den Kostproben gerne zu. In der Glockengießerei in Sinn erfuhr die Gruppe einiges über die Herstellung verschiedener Glocken. In der Westerwaldbrauerei in Hachenburg gab es eine Führung mit Bierprobe. Danach ließen sich die Weilburger das Biergulasch und die traditionelle Westerwälder Kartoffelsuppe schmecken. (red/Foto: privat)