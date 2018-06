In der Welt der  Teilchenphysik

Gelegenheit dazu bot das „MINT-EC-Forum: Teilchenphysik-Masterclass“, zu dem Lehrende der Justus-Liebig-Universität (JLU) in Gießen nach Wetzlar gekommen waren. Einen Tag lang boten sie den Schülern spannende Einblicke in die Welt der Teilchenphysik.

Ausschlag gab ein übervolles Seminar

Der Ursprung der Veranstaltung liegt im April dieses Jahres: Acht Physik-Leistungskursschüler der Goetheschule wollten sich zu einer Veranstaltung über Teilchenphysik an der JLU anmelden, diese war jedoch bereits ausgebucht. Prof. Dr. Michael Düren von der Universität bot dem MINT-EC-Koordinator der Goetheschule, Patrick Röder, daraufhin an, die Veranstaltung auch einmal am Wetzlarer Oberstufengymnasium abzuhalten. Röder war begeistert und holte andere mittelhessischen Schulen, die wie die Goetheschule dem Excellence-Schulnetzwerk MINT-EC angehören, mit ins Boot.

So trafen sich neben den Goetheschülern auch Physikinteressierte der Martin-Luther-Schule Marburg, des Gymnasiums Johanneum Herborn, der Weidigschule Butzbach und des Gymnasiums Philippinum Weilburg in Wetzlar, um mehr über die Teilchenphysik zu erfahren. Als Experten vor Ort leiteten Marc Strickert und Mustafa Schmidt die Veranstaltung. Die beiden Physiker hatten einen interessanten und abwechslungsreichen Tag vorbereitet.

Ein einführender Vortrag sicherte die Grundlagen des Themas, wurde aber auch durch praktische Übungen wie das „Kartenpuzzle zum Teilchenzoo“ ergänzt. Dabei erfuhren die Schüler etwa, dass das Standardmodell des Teilchenspektrums sechs Quarks und sechs Leptonen umfasst, die elektromagnetisch wechselwirken. Weiter ging es mit einer Einführung in die aktuelle teilchenphysikalische Forschung, wie sie von der Europäischen Organisation für Kernforschung CERN in Genf betrieben wird. Die Funktionsweise eines Teilchenbeschleunigers – wie der Large Hadron Collider einer ist – erklärten Strickert und Schmidt dabei anschaulich mit Hilfe eines alten Röhrenfernsehers.

Echte Daten vom CERN in Genf

Einer der Höhepunkte des Tages war der eigenständige Bau von Nebelkammern, den die Universität mit viel Engagement möglich gemacht hatte. Solche Nebelkammern dienen dem Nachweis von ionisierender Strahlung, mit deren Hilfe man den Weg eines geladenen Teilchens sichtbar machen kann und anhand dessen Bahn sich Aussagen über Masse, Ladung und Energie vornehmen lassen. Und auch die Analyse realer, durch das CERN erhobener Daten stand auf dem Programm. Zum Abschluss erhielten die Schüler Bescheinigungen, die für die Erlangung eines MINT-EC-Zertifikats angerechnet werden können.

Kein Wunder, dass die Rückmeldungen der Schüler durchweg positiv ausfielen. Der Tag habe ein interessantes Thema geboten, dessen anspruchsvoller Inhalt durch gute Aufbereitung zugänglich gemacht worden sei, hieß es unter anderem. Auch die gute Organisation durch die Verantwortlichen lobten die Teilnehmer.

Neben Physik-Fachsprecher Röder trugen auch Informatiklehrer Franz Besl- meisl sowie die beiden Referendare Jan Schlimm und Sophie Theis ihren Teil bei. Röder dankte insbesondere der JLU sowie den Ansprechpartnern der Partner-Schulen aus der Region . Diese äußerten die Hoffnung, dass die Veranstaltung auch im neuen Schuljahr im Rahmen einer regionalen Kooperation an wechselnden Schulen fortgesetzt werden kann. (fst)