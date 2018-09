In die Adventszeit swingen

Wetzlar Für einen beswingten Start in die Adventszeit sorgt das Wetzlarer Stadtmarketing mit einem Konzert am Samstag, 2. Dezember, ab 18 Uhr in der Hospitalkirche.

Es musiziert das Hinterland-Jazz-Orchestra. Das Besondere hierbei ist das Zusammenspiel einer 30-köpfigen klassischen Big Band mit einem Streichorchester, starken Solisten sowie stimmgewaltigen Sängern.

Karten für das Konzert gibt es ab zehn Euro plus Gebühren in den bekannten Vorverkaufsstellen sowie im Netz unter www.adticket.de.

Im Gepäck haben die Musiker einige Überraschungen. So darf sich das Publikum auf eine groovige Version von „Stille Nacht“ freuen.

Auch andere Klassiker wie „Oh Tannenbaum“ und „Oh du Fröhliche“ präsentierten sie in einem ganz neuen musikalischen Gewand.

Von der „Stillen Nacht“ bis hin zum „Haus im Schnee“

Neben vielen deutschen Titeln stehen auch englische Weihnachtslieder wie „Jingle Bells“, „We wish you a merry christmas“ und „Joy to the world“ auf dem Programm.

Selbst Liedern, die gar nichts mit Weihnachten zu tun haben, verpasst das gewitzte Orchester eine festliche Note.

Aus Peter Fox’ „Haus am See“ wird so mal eben ein „Haus im Schnee“. Und AC/DCs „Highway to hell“ verwandelt das Orchester kurzerhand in einen viel friedlicheren „Highway to Jingle Bells“.

An den Mikrofonen stehen Christian Koch und Kati Illichmann, die auch für die humorvolle Note des Abends sorgen. Unterstützt werden Orchester und Sänger vom Streicherensemble „Golden Pop Strings“. Nicht nur beim „Hallelujah“ des kürzlich verstorbenen Leonard Cohen ist Gänsehaut garantiert. (red)