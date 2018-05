In die Bildung der Kinder investieren

Manche Kinder haben wegen Krankheit oder Umzug Lücken im Lernstoff und müssen diese aufholen. Bei manchen Kindern zeigt sich Stress innerhalb der Familie als Konzentrationsschwierigkeiten in der Schule.

Es gibt auch Schüler, die ausgewiesene Schwächen haben wie Lese-Rechtschreib- oder Rechenschwäche, ADHS oder Wahrnehmungsschwächen im weiteren Sinne.

Andere kommen bei dem Tempo nicht mit, das in dem Fach vorgelegt wird, oder haben einfach nicht die richtige Lerntechnik. Manche Kinder sind auf der falschen Schulform und haben deswegen Schwierigkeiten.

Welche Trends gibt es in der Nachhilfe?

Der Trend geht seit einiger Zeit deutlich in Richtung individuelle Förderung. Besonders nachgefragt sind hier der Einzelunterricht und hochwertige Prüfungsvorbereitungskurse.

Außerdem setzen viele Schüler auf Nachhilfe, weil sie einen bestimmten Notendurchschnitt erreichen wollen, meist, um die Chancen bei Bewerbungen oder auf ein bestimmtes Studienfach zu verbessern.

Wer hat öfter mit Lernschwierigkeiten zu kämpfen: Grundschüler oder Kinder an weiterführenden Schulen?

Sicherlich sind es die Kinder in den weiterführenden Schulen. Das liegt aber auch daran, dass die Schwächen der Grundschüler oft viel zu spät ernst genommen werden. So wird eine LRS (Lese-Rechtschreib-Schwäche) oder Dyskalkulie (Rechenschwäche) oft erst „entdeckt“, wenn das Kind schon die zweite Klasse wiederholt hat.

Nachhilfe wird immer früher gegeben. Wie kommt es, dass schon Grundschüler Nachhilfe bekommen?

Früher war man noch nicht sensibilisiert für Themen wie LRS oder Dyskalkulie. Bei Verdacht auf solche Schwächen ist es ganz besonders wichtig, rechtzeitig zu fördern.

Fakt ist aber auch, dass die Kleinen sehr unter familiären Störungen, wie zum Beispiel der Trennung der Eltern, leiden und mit Schulproblemen reagieren. Als drittes kommt noch hinzu, dass es immer mehr Eltern gibt, die selbst der deutschen Sprache nicht mächtig sind. Sie wollen für ihre Kinder einen guten Start und fördern sie früh.

Verbessert Nachhilfe wirklich den Notendurchschnitt (Prozentsatz?)

Ja, bei den meisten Schülern nützt Nachhilfe nachweislich. Laut Synovate-Studie liegt die Erfolgsrate bei 80 bis 94 Prozent. Der Studie von Professor Eiko Jürgens und Marius Diekmann zufolge verbessern sich 94 Prozent der Schüler durch Nachhilfe.

Fast die Hälfte der Schüler verbessert sich durch Nachhilfe innerhalb eines halben Jahres um eine Note

Laut Studie von Professor Ludwig Haag verbessern sich 84 Prozent der Schüler innerhalb eines halben Jahres um eine Note. Jürgens/Diekmann haben ermittelt, dass sich fast die Hälfte der Schüler durch Nachhilfe um eine Note verbessert, ein Viertel um 1,3 bis 2 Noten und sechs Prozent um bis zu 3,3 Noten.

Schüler, deren Noten sich trotz Nachhilfe nicht verbessern, haben oft noch ein zusätzliches Problem, das man herausfinden muss, um ihnen dann auch zu helfen.

Was sagen Sie zu dem Vorwurf, dass institutionelle Nachhilfe eine Parallelwelt zum Bildungssystem darstellt?

Die institutionelle Nachhilfe ist ein fester Teil des Bildungssystems. Mit der Etablierung des Schulsystems in seiner heutigen Form ist auch die Nachhilfe entstanden. Denn es gab schon immer Schüler, die mit dem Tempo nicht mitgekommen sind, die einen besonderen Erklärungsbedarf hatten oder die noch besser werden wollten. Indem die institutionelle Nachhilfe diese Schüler unterstützt, hilft sie auch den Schulen und den Lehrern. Denn diese können bei Klassen von 25 bis mehr als 30 Kindern nicht jedes Kind so individuell fördern, wie es das braucht.

Die Aufwendungen für kommerzielle Nachhilfe sind hoch. Können sich nur wohlhabenden Familien Nachhilfe leisten bzw. nehmen einkommensschwache Familien eindeutig weniger Nachhilfe in Anspruch?

Bildung ist ein kostbares Gut. Es lohnt sich, in die Bildung der Kinder zu investieren. Viele kaufen ihren Kindern Bücher oder ermöglichen den Besuch der Musikschule. Auch Nachhilfe ist eine Investition in den beruflichen und persönlichen Lebensweg der Kinder. Die Kosten für Nachhilfe liegen bei durchschnittlich 10 Euro pro Stunde.

Nimmt ein Schüler zwei Mal die Woche eine Doppelstunde Nachhilfe, betragen die Kosten ca. 160 Euro im Monat. Da Nachhilfe nicht dauerhaft gegeben wird, sondern eine punktuelle Unterstützung in einer schwierigen Lernphase ist, fallen diese Kosten in der Regel nur für wenige Monate an.

Weitere Informationen unter www.nachhilfeschulen.org (red)