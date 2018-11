In die Miniaturwelt eintauchen

Neben Modellbahnanlagen, die der reinen Fantasie entsprungen sind, sind auch Exponate nach realen Vorbildern vertreten. Nach längerer Zeit ist der Nachbau des Bahnhofs in Hadamar wieder zu sehen. Auch der Bahnhof in Kerkerbach ist im Modell zu bewundern.

Tipps zum Basteln von Ladegut für Güterwagen

Modellbahnen in allen Größen, von der kleinsten Spur Z bis zur zehn Mal größeren Gartenbahn in Spur G, sind in der Schule aufgebaut. Handwerklich Begabte können sich Tipps zum Basteln von Ladegut für Güterwagen holen. Technikbegeisterte finden Gefallen an der mit dem Computer gesteuerten Demoanlage.

Wem die „normalen“ Modellbahnen zu filigran sind, dem gefallen sicherlich die großen Eisenbahnen, die mittels Lego-Bausteinen geschaffen wurden. Eine Tauschbörse für gebrauchtes Modellbahnmaterial rundet das Programm ab. Es gibt auch Essen und Trinken. (red)