In geselliger Runde gefrühstückt

Dillenburg 2000 Brötchen, 50 Kilogramm Wurst, ungezählte Liter Kaffee – für das achte Bürgerfrühstück hatte der Förderkreis wieder ordentlich für das leibliche Wohl gesorgt. An den Festzeltgarnituren in der Fußgängerzone waren alle Plätze fast immer besetzt. Unterstützt vom Rewe-XL-Markt tischte der Förderkreis mit Hilfe von Dillenburger Vereinen den Besuchern auf. Außer den 2000 Brötchen gab es 14 Brote zum Frühstück. Dazu Wurst, Marmelade, insgesamt 40 Kilogramm Käse und literweise Kakao, Kaffee und Orangensaft. Das Ganze war wie immer kostenlos für die Besucher. Außer ein Gläschen Sekt – das musste bezahlt werden. Die Stimmung in der Innenstadt bei herrlichem Frühsommerwetter war bestens. Es wurde gefrühstückt, gelacht und hier und da ein Schwätzchen gehalten. Mancher holte sich einen „Nachschlag“, für andere war es bereits das zweite Frühstück an diesem Tag. Alle ließen sich schmecken, was der Lebensmittelmarkt als Dankeschön an die Dillenburger spendiert hatte. (kaw/Foto: Katrin Weber)