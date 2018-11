Individuelle Förderung ist Trumpf

Ihren Geburtstag feierte die Fördereinrichtung im Lerchenweg mit zahlreichen Ehrengästen, Lehrerkollegen, Schülern, Eltern und vielen Ehemaligen. Vor allem die ehemaligen Schüler lobten die familiäre Atmosphäre und die „tollen Lehrer“, die nicht nur Unterricht nach Lehrplan absolvierten, sondern immer auch Zeit für die Sorgen, Nöte und Probleme ihrer Schützlinge hätten.

Ehemalige Lehrer erinnerten an die bescheidenen Anfänge mit drei Klassen, drei Lehrern und einem Turngerät vor 50 Jahren. Aktuell hat die Otfried-Preußler-Schule 20 Lehrer, die sich im Rahmen des Beratungs- und Förderzentrums an weiteren zehn Schulen in der Region um Nachwuchs mit besonderem Förderbedarf kümmern. Schulleiterin Inka Moritz erläuterte in ihrer Rede zum runden Geburtstag den Fokus ihrer Otfried-Preußler-Schule. Den engagierten Lehrern gehe es darum, dass sich die Kinder und Jugendlichen in ihrer Schule so zeigen können, wie sie sind und „in diesem Sinne einen sicheren Lernort haben, am dem sie sich entsprechend ihrem Potenzial entwickeln können.“

Zeit und Raum für die Heranwachsenden

Die Schule biete zudem genügend „Zeit und Raum“, damit sich die Heranwachsenden entwickeln können, um einen bestmöglichen Abschluss machen zu können. Dazu gehöre auch die Berufsorientierung, die in jüngster Zeit zunehmend an Bedeutung gewonnen habe.

Ein Wechsel an die Berufsschule oder eine andere Regelschule und wieder zurück sei jederzeit möglich, betonte die Schulleiterin.

Aktuell werden in Weidenhausen in der Otfried-Preußler-Schule 50 Schüler unterrichtet und individuell gefördert. Neben der Ansprache von Moritz sowie den zahlreichen Glückwünschen und Grußworten der Ehrengäste trugen vor allem die Schüler zu der Geburtstagsfeier bei.

Als ambitionierte Musiker, Sänger und Schauspieler zeigten sie ganz besondere und überraschende Talente und konnte sich über den verdienten Applaus freuen. Die Gäste, unter ihnen viele Weidenhäuser und Ehemalige, konnten sich außerdem an einer multimedialen Interpretation von Preußlers „Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete“ erfreuen, leckere Kuchen und Häppchen genießen und bei einem Basar die verschiedensten Preise gewinnen. (ppi)