Individueller Trainingsplan für den Einsteiger

Vorab informiere man sich zudem anhand eines Anamnesebogens über etwaige Gelenkprobleme, Krankheiten oder Operationen. „Gemeinsam mit dem neuen Mitglied erarbeiten dann Trainer, Physio- oder Ergotherapeuten seine persönlichen Ziele und Wünsche, zum Beispiel Gewichtsreduktion, Rückenstärkung und Stressabbau.

In der Regel steigt ein „Neuling“ mit leichtem Cardiotraining auf dem Fahrrad, Stepper oder Laufband in die Welt der Fitness ein. Das anschließende Training an Geräten ist in Auswahl und Gewicht abgestimmt auf das Mitglied.

Das Wichtigste ist ein klar definiertes Ziel

Abschließend erfolgt ein Stretching (Dehnung) der Muskulatur als Cool down oder ein Faszientraining zur Regeneration.

Wer seine guten Vorsätze in Sachen Fitness bei „Easy Fitness“ umsetzen will, kann natürlich auch an einem der vielen Kurse teilnehmen, etwa RückenFit, Bauch Beine Po, Indoor Cycling, Zumba oder Yoga.

Das erste Training dauert rund eine Stunde. Man benötigt Sportkleidung, saubere Turnschuhe und ein Handtuch zum Unterlegen auf den Sitzflächen der Geräte. Auch eine Trinkflasche ist mitzubringen, Wasser und Mineralkonzentrate gibt es im Studio. Trainingseinheiten von jeweils 45 Minuten Dauer mehrmals die Woche seien erstrebenswert.

Und hier der persönliche Fitnesstipp von Nina Denkler, die im „Easy Fitness“ als Physiotherapeutin und Personaltrainerin arbeitet: Das Wichtigste ist ein klar definiertes Ziel! Ob man nun abnehmen, muskulöser werden oder sich einfach gesünder fühlen will. Dafür sollte man sich einen realistischen Zeitrahmen setzen und den Spaß an der Sache nicht vergessen. (lu)