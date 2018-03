Info zu Pflegeberuf

Wetzlar Die Käthe-Kollwitz-Schule Wetzlar bietet in Kooperation mit der Königsberger Diakonie die neue Schulform „Altenpflegehelfer/in“ an. Diese richtet sich vor allem an Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund. Gemeinsam mit den Beratern zur „Qualifizierung in Pflegeberufe für die Region Hessen“ gab es einen informativen Vormittag, an dem mehr als 60 Schüler teilnahmen. Die Interessierten kamen aus der Käthe-Kollwitz-Schule, der Werner-von-Siemens-Schule, der GWAB Wetzlar, dem Hessenkolleg, der Wirtschaftsschule am Oswaldsgarten in Gießen und den Gewerblichen Schulen in Dillenburg. Aus erster Hand vermittelten Auszubildende der Altenpflegeschule der Königsberger Diakonie den Interessierten, was man als Azubi in der Pflege braucht. (red/Foto: Käthe-Kollwitz-Schule)