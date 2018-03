Wetzlar Die Stadt Wetzlar veranstaltet am Donnerstag, 15. Februar, einen Bürgerinformationsabend zum Abriss des Stadthauses am Dom. Beginn ist um 19 Uhr in der Stadthalle. Die Projektbeteiligten stellen die Planung der „Domhöfe“ vor. Es besteht auch die Möglichkeit, während der Öffnungszeiten des Rathauses, Pläne und Skizzen einzusehen. (red)