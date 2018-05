Herborn Am Sonntag, 13. Mai, beginnt im Stadtgebiet Herborn die Freibadsaison. Im Freibad Herborn kann an diesem Tag ab 9 Uhr geschwommen werden und das Freibad Schönbach öffnet um 11 Uhr die Pforten. Mütter, die am Muttertag mit ihren Kindern schwimmen wollen, erhalten freien Eintritt. Infos unter www.herborner-baeder.de. (red)